Meerdere ruiten zijn vrijdagmiddag gesneuveld bij een ontploffing op de Kaap Hoorndreef in de Utrechtse wijk Overvecht. Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de ontploffing is, laat de politie weten.

In het pand zit onder anderen een kantoor van stichting De Tussenvoorziening. Dat is een organisatie die zich inzet voor onder meer (ex) dak- en thuislozen. Op het moment van de explosie werkten er vier mensen in het kantoor.

Niemand raakte gewond. Een medewerker van De Tussenvoorziening geeft aan dat ze geen idee heeft of de ontploffing iets te maken heeft met hun werkzaamheden.

De politie heeft een Burgernet-oproep geplaatst, waarin mensen worden gevraagd uit te kijken naar een man met een wit T-shirt met blauwe vlakken.

Foto: DUIC/Robert Oosterbroek.

