De woning in de Utrechtse wijk Lombok waar een mysterieus gangenstelsel onder werd aangetroffen, is verkocht. Voor de politie is het nog steeds onduidelijk waar het gangenstelsel onder de Jan Pieterszoon Coenstraat voor diende.

In april viel de politie een leegstaande woning in Lombok binnen. Zij ontdekten toen het gangenstelsel, dat vanuit de woning doorliep naar andere woningen.

Een robot van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie werd vervolgens ingezet om de 18 meter lange gang te verkennen, maar die bleek dood te lopen. De enige in- of uitgang was de leegstaande woning. De politie heeft niets aangetroffen dat duidt op een strafbaar feit.

De functie van de gangen is nooit opgehelderd, laat de politie vrijdag aan DUIC weten. Er zijn geen verdere aanknopingspunten.

De woning is nu verkocht. Volgens De Telegraaf waren zowel de verkoopmakelaar als de nieuwe eigenaren van de woning niet op de hoogte van de voorgeschiedenis van het gebouw.