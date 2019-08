De Stadstuin gaat een grote locatie op de Kaap Hoorndreef in Overvecht openen. In een leegstaand kantoorpand komen betaalbare werkruimtes voor verschillende ondernemers. Ook komt er horeca voor de huurders en de buurtbewoners.

De eerste huurders nemen over een paar weken hun intrek in het kantoorgebouw dat uit de jaren tachtig stamt. De grote opening staat gepland voor januari volgend jaar.

De Stadstuin verhuurt ruimtes aan ondernemers in gebouwen die anders leegstaan. Momenteel biedt het al kantoorruimte op de Europalaan 20 en 500, de Kromme Nieuwegracht en sinds kort ook in de Werkspoorfabriek aan. De Kaap Hoorndreef is zodoende de vijfde plek in Utrecht.

Harmen Wiersema, eigenaar van De Stadstuin, is blij dat het bedrijf nu ook een locatie in Overvecht heeft. "Er staat veel te gebeuren in de buurt daar. Aan de overkant van de straat wordt bijvoorbeeld gebouwd aan de NPD-strook."

"Het is ook mooi dat wij zo kunnen bijdragen aan het ondernemerschap in Overvecht. We willen er voor ten minste tien jaar zitten, dus we willen echt een grote slag maken."