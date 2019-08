Studentenvereniging Veritas organiseert zaterdag een opruimactie voor afval in de Utrechtse parken. Er zullen 265 studenten meedoen aan de actie. Ook zijn er promotieteams van de gemeente aanwezig.

De vereniging organiseert de actie in het kader van de introductieweek voor eerstejaarsstudenten. De studentenactie is in het Griftpark, Wilhelminapark, Moreelsepark en Lepelenburg en begint om 10.30 uur.

Het gemeentelijke promotieteam met de leus 'Kwak je afval in de bak' is zaterdag ook aanwezig in de parken. Het past bij het actieplan Utrecht Schone Stad dat vorige maand werd gepresenteerd.

Hierin zet de gemeente samen met bewoners, ondernemers, scholen en organisaties in op een schone stad.