Het onderzoek naar de lasnaden in Stadion Galgenwaard in Utrecht is donderdag vroeg begonnen. De lasnaden worden gecontroleerd in verband met het instorten van het dak van het AZ-stadion in Alkmaar, dat gebouwd is door dezelfde aannemer.

Donderdag wordt in het Utrechtse stadion een visueel onderzoek uitgevoerd naar de lasverbindingen, meldt stadioneigenaar Jan Spelt aan NU.nl. Welk onderzoeksbureau de controles uitvoert, is niet bekend.

Afgelopen week vond een eerste inspectie plaats. Daaruit zijn geen onvolkomenheden naar voren gekomen. Vrijdag wordt het onderzoek afgerond. De resultaten worden later bekendgemaakt.

De komende weken wordt er nog verder onderzoek uitgevoerd naar Stadion Galgenwaard. Er komt onder meer een controle naar de sterkte van de constructie van het stadion.

Afgelopen vrijdag concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat falende lasverbindingen de oorzaak waren van het instorten van het dak van het AZ-stadion.

Zondag speelt FC Utrecht een wedstrijd in eigen stadion tegen VVV Venlo.