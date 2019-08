Het zeventiende-eeuws pand op Achter Sint Pieter 140 wordt vanaf volgende maand een boetiekhotel. In het gebouw zat jarenlang antiquariaat en veilinghuis Beijers, maar op 1 september opent een hotel in het pand.

De afgelopen jaren is het pand getransformeerd naar hotel met verwijzingen naar de historie van het pand. Zo is er een kamer met een achttiende-eeuwse schouw en is in een andere kamer het toilet gevestigd in de voormalige pruikenkamer.

Het oude hoekpand werd in 2008 aangekocht door antiekhandelaar en monumentenliefhebber Bert Degenaar, die het opknapte.

Het Beijerspand huisvestte ooit de Haveloozenschool met als doel "kinderen uit de volksklasse tot degelijke leden van de maatschappij op te kweeken". De school bood kosteloos christelijk onderwijs aan, aan armoedige kinderen uit de achterbuurten. Daarna zat het Utrechtse antiquariaat Beijers in het pand.

Het bedrijf Utrecht City Concepts zal het stokje overnemen tijdens de opening op 1 september en het hotel gaan runnen.