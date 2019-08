Team Liquid, een van de grootste e-sportteams ter wereld, opent in 2020 een trainingscentrum aan het Stationsplein in Utrecht. Het wordt het Europese hoofdkwartier van het bedrijf en een van de grootste trainingscentra in Europa.

Het e-sportteam, dat bestaat uit ruim zestig spelers, opende eerder al een vestiging in Los Angeles en Sao Paolo. In Utrecht komt het complex in een van de torens van Het Platform.

De spelers komen uit in zestien verschillende spellen, waaronder Call of Duty, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Fortnite, Quake en League of Legends. De waarde van het team werd vorig jaar door Forbes geschat op 200 miljoen dollar (ruim 180 miljoen euro).

In het trainingscentrum kunnen meerdere teams tegelijk trainen voor grote toernooien. "Op de eerste verdiepingen, te zien vanaf station Utrecht Centraal en het Stationsplein komen de trainingsruimtes", vertelt Victor Goossens, oprichter en CEO van Team Liquid.

"Coaches, sportpsycholoog en managers zijn hierbij aanwezig. Er wordt veel overlegd en aan betere communicatie gewerkt. Daarnaast hebben we ook een chef die op het eten let en wordt er fysiek gesport."

Boven het trainingscomplex heeft het e-sportteam in hetzelfde gebouw dertien appartementen, waar de spelers kunnen slapen als ze in Utrecht zijn. Verder komen er ook vergaderzalen, kantoorplekken en een restaurant in het complex.