Binnenland ProRail: Meer treinen in nieuwe dienstregeling vanaf december De dienstregeling voor 2020 is rond, meldt spoorbeheerder ProRail maandag. Het spoorboekje vanaf december bevat meer treinen op diverse trajecten. In tegenstelling tot voorgaande jaren, is de dienstregeling niet per minuut maar per tienden van een minuut ingedeeld.