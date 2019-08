Een poging om de watertoren aan de Amsterdamsestraatweg te kraken is zondagmiddag mislukt.

De krakers probeerden de watertoren binnen te komen uit protest tegen het plan van het CDA en VVD om de Wet kraken en leegstand uit 2010 aan te scherpen.

"Het doel van de wet uit 2010 was om zowel kraken als leegstand aan te pakken", schrijven de krakers zondag in een brief. "In de afgelopen jaren zijn voornamelijk krakers vervolgd, terwijl een leegstandsverordening slechts in een aantal gemeenten van kracht is."

De watertoren is al lange tijd niet in gebruik. De ondernemer die de toren in 2014 kocht, heeft zijn plannen nog niet doorgezet.

In het verleden is al vaker geprobeerd het pand te kraken. In oktober vorig jaar lukte het vier krakers wel om de toren binnen te gaan. Zij werden door de politie weer naar buiten gehaald.