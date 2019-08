Uit een eerste inspectie door de stadioneigenaar en de gemeente Utrecht naar de bouwconstructie van Stadion Galgenwaard zijn geen onvolkomenheden naar voren gekomen.

Dit meldt een woordvoerder van FC Utrecht zaterdag aan DUIC. Aanleiding voor de inspectie van afgelopen week is het instorten van het dak van het AZ-stadion. Uit een verkennend onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijkt dat een falende lasverbinding de oorzaak is van de ravage in Alkmaar.

Het dak van Stadion Galgenwaard is door dezelfde aannemers en met eenzelfde constructie gebouwd. "Met de inzichten vanuit het onderzoek van AZ benadrukken wij natuurlijk extra bij de stadion eigenaar dat we ook specifiek op de gevonden eerste oorzaken (lasnaden) een waarborging willen hebben dat dit niet speelt in Stadion Galgenwaard", zegt de woordvoerder van FC Utrecht.

De inspecties in Stadion Galgenwaard worden uitgevoerd door de eigenaar van het stadion en de gemeente Utrecht. In februari is het stadion al een keer gecontroleerd. Toen is alles op het gebied van veiligheid goedgekeurd.

Het onderzoek wordt voortgezet.