Er is dit weekend weer genoeg te doen in Utrecht. Zaterdag is er een festival bij Biergarten 030 en zondag eet je allerlei lekkers bij Eten op Rolletjes in het Máximapark.

Zomer Schrijftrein - Perron West

Wie altijd al heeft willen schrijven, kan dat 23 en 24 augustus leren in een oude treinwagon midden in Utrecht. Twee ervaren schrijvers leren je door middel van opdrachten spelen met taal. Er wordt gewerkt aan verhaaltechnieken, structuur en opbouw. Schrijfervaring is niet nodig.

Waar: Perron West, Westplein 1001

Wanneer: vrijdag 23 augustus van 10.00 tot 16.30 uur, zaterdag 24 augustus 10.00 tot 1.00 uur

Prijs: 60 euro per dag, 110 euro voor het hele programma, 10 euro voor nacht van vrijdag op zaterdag

Verleckerd Festival - Werkspoorkwartier

De biertuin van Werkspoor Café De Leckere wordt zaterdag omgetoverd in festivalterrein met muziek verzorgd door Stranded FM, dat muzikaal talent uit Utrecht een platform biedt. Er wordt gedanst, maar voornamelijk veel (bier) gedronken.

Waar: Werkspoor Café de Leckere, Tractieweg 43

Wanneer: zaterdag 24 augustus van 12.00 tot 00.00 uur

Prijs: gratis toegang

Op het Verleckerd Festival in de biertuin van het Werkspoorcafé kun je allerlei soorten bier proeven. Foto: Getty Images

Sono X Filmcafé: festival - Biergarten 030

Tussen station Zuilen en het pand van het Filmcafé vindt het Sono X Filmcafé festival plaats. Dj’s verzorgen muziek, bij kraampjes kun je eten en drinken scoren en je kunt er zelfs nog vintage kleding kopen. Het festival is gratis en er zijn kluisjes. De muziek op het festival wordt langzaam opgebouwd: van rustigere klanken gaat de muziek over in house, naar acid, breakbeats en electro. Na het festival is er ook nog een afterparty.

Waar: Biergarten 030, CAB-Rondom 90A

Wanneer: zaterdag 24 augustus van 15.00 tot 23.00 uur

Prijs: gratis toegang

Eten op Rolletjes - Máximapark

Openluchtrestaurant Eten op Rolletjes is 23 tot en met 25 augustus te vinden in het Máximapark in Vleuten. Hier kun je allerlei lekkernijen uit de foodtrucks proberen, speciaalbieren en wijnen testen en luisteren naar live muziek en muziek van DJ’s. Daarnaast is er ook een kinderprogramma. Er wordt geadviseerd om lopend of met de fiets te komen, want er is geen parkeerruimte rond het park.

Waar: Máximapark, Vleuten

Wanneer: vrijdag 23 augustus van 16.00 tot 23.00 uur, zaterdag 24 augustus van 13.00 tot 23.00 uur en zondag 25 augustus van 13.00 tot 22.00 uur

Prijs: gratis toegang, maar je betaalt wel extra voor je eerste glas

Het Utrechts Mosselfestival 2019 - Lucasbolwerk

Mosselliefhebbers kunnen dit weekend naar het Lucasbolwerk. Daar draait het de hele dag om verse Zeeuwse mosselen, die door het Mosselgilde uit Bruinisse worden verzorgd. Zij nemen ook oesters mee. Het Utrechtse koor De Grachtenkwallen maakt het festival compleet met zeemansliederen. Voor de kinderen staan er de hele dag springkussens en is er een knutsel- en schminkhoek.

Waar: Lucasbolwerk

Wanneer: zondag 25 augustus van 14.00 tot 20.00 uur

Prijs: gratis toegang

KrancK Canaria - Copacabajes

De oude gevangenis Wolvenplein opende deze zomer zes weken de deuren. Kranck organiseert op 24 en 25 augustus het afsluitweekend met een minifestival. Er is lokale muziek, eten en drinken, een vinylmarkt en interactieve kunst. Daarnaast kun je ook gratis je haar laten knippen en komt er nog een heleboel leuks, wat de organisatie voor nu nog geheim houdt.

Waar: Copacabajes, Wolvenplein 27

Wanneer: zaterdag 24 en zondag 25 augustus van 15.00 tot 23.00 uur

Prijs: gratis entree

