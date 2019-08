Utrecht

Twee katten in reismandje gedumpt in bosjes in Kloosterpark

Twee voorbijgangers hebben donderdagavond twee katten in een reismandje gevonden in de bosjes van het Kloosterpark in De Meern. Het tweetal bracht het reismandje naar een kattenfokker in de buurt, die vervolgens de dierenambulance belde.