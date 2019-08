Een 33-jarige man uit Utrecht is woensdag veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangpleging voor het doden van zijn 58-jarige schoonmoeder in oktober 2017.

Een andere schoonzoon en twee dochters van de vrouw stonden woensdag ook voor de rechter. De rechtbank oordeelt dat zij niet verantwoordelijk zijn voor haar dood, maar veroordeelt hen wel tot celstraffen van drie maanden, twee maanden en zes weken voor eerdere mishandeling van de vrouw.

De 58-jarige vrouw werd in oktober 2017 in haar woning aan de Bangkokdreef in Utrecht aangetroffen. Zij woonde daar destijds met haar dochters en twee schoonzonen.

De rechtbank oordeelt dat de 33-jarige schoonzoon in zijn eentje verantwoordelijk is voor de dood van de vrouw. Het slachtoffer kwam om het leven door letsel aan haar neus, mond, hals en romp. Op de plekken waar de verwondingen zaten, is het dna van de man gevonden.

Vrouw werd regelmatig mishandeld

In de weken voor haar dood werd de vrouw regelmatig bedreigd en mishandeld door de verdachte. De schouwarts heeft onder andere breuken in haar onderkaak, neusbeen, schildkraakbeen en meerdere ribben ontdekt.

Uit onderzoek is gebleken dat de 33-jarige man een ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft. De rechtbank legt daarom een tbs-maatregel op.

Het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM eiste twee weken geleden acht jaar cel en tbs.