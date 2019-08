Een 21-jarige automobilist is in de nacht van maandag op dinsdag op de Maarssenseweg in Utrecht over de kop geslagen. De man raakte hierbij niet gewond.

De automobilist reed vanuit de richting van Maarssen naar Vleuten en is onderweg op een lantaarnpaal gebotst, laat een politiewoordvoerder weten.

De man is daarbij met zijn voertuig over de kop geslagen. De toedracht van het eenzijdige ongeluk is nog onbekend.

De man is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie meldt dat hij niet onder invloed was van alcohol of drugs.

Het voertuig is inmiddels weggesleept.