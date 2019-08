Een man is in de nacht van zondag op maandag aangehouden wegens het overvallen van een negentigjarige vrouw in een woning op het Alenveltpark in Vleuten. Een andere verdachte is nog voortvluchtig.

De melding van de overval kwam rond 3.00 uur binnen bij de politie. Het slachtoffer raakte niet gewond bij de overval. Het tweetal verdachten stond in het midden van de nacht ineens naast het bed van het slachtoffer.

Het is niet bekend of de mannen iets hebben buit gemaakt. Na de overval sloegen de verdachten op de vlucht. Een van hen werd in het Maximapark aangehouden.

Politie komt graag in contact met getuigen van het incident.