De Utrechtse Áslaug Vigfúsdóttir heeft vandaag haar eerste single Take From Me uitgebracht. Ze noemt het nummer de essentie van we ze is als artiest, zowel muzikaal als tekstueel.

Áslaug droomde altijd al van een muzikale carrière. In haar familie werd veel muziek gemaakt en ze begon op jonge leeftijd met pianolessen, waarna ze zichzelf gitaar leerde spelen en liedjes begon te schrijven.

Ze studeerde af aan het Conservatorium van Utrecht en deed een vervolgtraject in Kopenhagen, maar wist daarna niet precies wat ze muzikaal moest doen. "Ik heb mezelf een aantal jaar opgesloten en ben gaan schrijven. Zo kon ik goed bedenken wat ik precies wilde uitstralen met mijn muziek."

Take From Me gaat over onafhankelijkheid, legt de zangeres uit. "Opkomen voor jezelf, trouw zijn aan je eigen overtuigingen en over vertrouwen op je gevoel. Het heeft lang geduurd, maar ik kan niet wachten om dit aan mensen te laten horen."