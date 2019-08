De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van 8 maanden, waarvan twee voorwaardelijk, geëist tegen de 37-jarige Tjeerd K. uit Zeist. De officier houdt hem verantwoordelijk voor de dood van een 21-jarige Utrechtse studente uit Ierland. Zij werd aangereden op de Biltsestraatweg en overleed aan haar verwondingen. De verdachte reed door.

In de nacht van 9 maart werd de 21-jarige Aoife O'Connell aangereden op de Biltsestraatweg. De Ierse vrouw studeerde als uitwisselingsstudent aan de Hogeschool Utrecht.

Voorbijgangers vonden de vrouw liggend op straat. Aanvankelijk dachten de omstanders dat er een pop lag, maar het bleek om een jonge vrouw te gaan. Over langere afstand op de weg werden spullen van de vrouw en onderdelen van een auto aangetroffen. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat het slachtoffer was overleden aan de gevolgen van de aanrijding.

De automobilist die bij het ongeluk betrokken was, stopte niet om hulp te verlenen maar reed door. Hij bracht zijn auto snel naar de sloop. De studente overleed ter plekke. Een dag later meldde de 37-jarige man uit Zeist zich bij de politie waarop hij aangehouden werd.

Slachtoffer was naar feestje geweest

Het slachtoffer was die nacht naar een feestje geweest, was haar vriendin kwijt geraakt en had besloten alleen naar huis te lopen. Vermoedelijk is ze de weg kwijtgeraakt en heeft ze besloten op het goed verlichte gedeelte van de weg te lopen.

Op de Biltsestraatweg is 80 kilometer per uur toegestaan. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de verdachte te hard reed, tot boven de 100 kilometer per uur. Hij reed zowel over de rijbaan als over de busbaan.

Verdachte is al vaker veroordeeld

In de rechtszaal bleek dat de man al meer veroordelingen op zijn naam heeft voor snelheidsovertredingen en rijden onder invloed. Hij ontkende cocaïne te hebben gebruikt op de avond van het ongeluk, maar zou het wel in zijn bloed hebben van een aantal dagen eerder. Daarnaast zou hij vier glazen alcohol hebben gedronken.

Er is niet meer vast te stellen hoeveel K. precies heeft gedronken, omdat de man zich pas veel later meldde. De verdachte zei in paniek te zijn geraakt na het aanrijden van de jonge vrouw. Ze zou langs de busbaan hebben gelopen op de Biltsestraatweg.

De eis van de officier van justitie is met twee maanden verhoogd door het doorrijden na het ongeluk. Ook zou K. een rijontzegging van drie jaar moeten krijgen en 60.000 euro moeten betalen aan schadevergoeding.