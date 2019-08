Van maandag tot vrijdag maken duizenden eerstejaars studenten kennis met de stad Utrecht en het studentenleven tijdens Utrechtse Introductie Tijd (UIT) 2019.

Alle studenten starten in september een opleiding aan één van de verschillende onderwijsinstellingen die Utrecht rijk is. Een (gedeeltelijk) overzicht van activiteiten.

Maandag - Stadsintroductie en openingsfeest

De eerste dag van UIT zal in het teken staan van kennismaking: met de stad en met medestudenten. Zo is er tijdens een kennismakingslunch in het Moreelsepark de tijd om een praatje te maken.

De stad zal verkend worden met het spel Crazy030, waarin studenten worden meegenomen naar verschillende Utrechtse plekken en thema's. In de avond wordt er afgesloten met een groot feest, waar onder andere Kriss Kross achter de draaitafel zal staan.

Dinsdag - Workshop plogging en innovatiefestival

Om de hoofden weer fris te krijgen start de dinsdag met een stukje joggen, maar dan anders. Tijdens de workshop plogging ruimen studenten namelijk tijdens het hardlopen zwerfafval op in de stad.

Na een lunch in de Botanische Tuinen zullen de hersenen worden uitgedaagd op het innovatiefestival. Dan is het tijd voor Utrechtse verenigingen. Eerst krijgen sportclubs de kans om zichzelf te verkopen tijdens de sportmarkt.

In de avond kan de sfeer worden geproefd bij alle studentenverenigingen die Utrecht rijk is.

Woensdag - Musea open en Utrecht By Night

De vroege vogels hebben om 10.30 uur de kans om hun graffiti-talent te ontwikkelen tijdens een workshop van ViaKunst. Vanaf 12.00 uur openen Het Spoorwegmuseum, Universiteitsmuseum, Museum Speelklok en het Centraal museum hun deuren, de entree is dan gratis voor deelnemers van UIT.

Tegelijkertijd is er van alles te doen op het cultureel Festival bUITengewoon op het terrein van Parnassos. In de avond gaan studenten uit in Utrecht. Verschillende horecagelegenheden openen de deuren voor onder anderen karaoke, een pubquiz, comedy en salsa.

Donderdag : Yoga in Lepelenburg en slotfeest

De dag begint met een ontspannende sessie yoga in park Lepelenburg, waar deelnemers worden klaargestoomd voor de laatste dagen van UIT. De lunch zal op dezelfde locatie plaatsvinden, waarna studenten op de stormbaan van Playground kunnen uitzoeken wie het snelste is middels een estafette.

Vanaf 16.30 is het tijd voor een zomerfeest in zwembad de Kromme Rijn. Hier vindt ook het avonddiner plaats. Dan is het tijd voor het slotfeest 'Tijdmachine', waar Daisy, Hitjeskanon en Fijne Deuntjes iedereen meenemen in een reis door de tijd.

Vrijdag - Filmpje kijken en optreden Jonna Fraser

De dag zal rustig op gang komen met het kijken van een film in Pathé Leidsche Rijn. Op het festival UIT je Kosmos zullen verschillende artiesten een optreden geven en krijgen studenten in de avond gratis pizza.

Tijdens een eindshow zullen vrijwilligers worden bedankt en zal rapper Jonna Fraser optreden.