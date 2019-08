Het aantal recreatieboten in Utrecht dat elektrisch of zonder motor vaart is dit jaar verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, meldt de gemeente.

Op dit moment vaart ruim 35 procent van de Utrechtse recreatieboten schoon. De gemeente stimuleert sinds 1 januari afgelopen jaar het gebruik van schone recreatieboten ook door een vergroening van de ligplaatskosten.

De ligplaatskosten voor boten met een brandstofmotor zijn voor 2019 vastgesteld op 315 euro per jaar, dat tarief stijgt naar ruim 500 euro in 2021. Voor emissievrije boten is het liggeld 110 euro in 2019 en wordt voor de komende jaren een trendmatige verhoging toegepast.

Wethouder Kees Diepeveen is blij met de forse toename van het aantal schone recreatieboten in Utrecht: "Het is een mooie stap voorwaarts in onze ambities voor schoon vervoer over het water, maar we zijn er nog niet. In 2021 willen we dat alle recreatieboten in Utrecht schoon zijn."

In de toekomst komen er ook nieuwe, elektrische laadpalen voor de bootjes om op te laden bij de Weerdsingel en de Vaartse Rijn. Op dit moment kunnen bootjes overdag opladen bij de Monicabrug, rond de Bartholomeusbrug (Catharijnesingel) en de Oosterkade.