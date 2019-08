De brandweer is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgerukt voor een brand in een woning aan de Fenny de Soet-ten Boschdreef in Overvecht.

Dit bevestigt een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht aan NU.nl. De brand was ontstaan in een vaatwasser. Wat de toedracht is, is onbekend. De woning werd tijdelijk ontruimd.

Een ambulance en een dierenambulance werden opgeroepen. Twee katten zijn uit de woning gered. Volgens het AD moesten de bewoners naar het ziekenhuis in verband met rookinhalatie, maar de woordvoerder kon dit niet bevestigen.

Wat de schade aan het pand is, is niet bekend.