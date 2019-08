In Het Utrechts Archief is volgend jaar zomer een expositie over panorama’s van de stad. Om deze tentoonstelling vorm te geven wordt hulp gevraagd aan het publiek.

De kern van de expositie zijn twee tekeningen van Herman Saftleven (1609 – 1685). Deze Utrechtse tekenaar en graficus maakte in 1669 ter hoogte van de huidige Croeselaan een minutieus uitgevoerde overzichtstekening, met daarop de middeleeuwse stadsmuur, de Stadsbuitengracht en de vele kerken en molens.

Van deze ene grote overzichtstekening maakte Saftleven vervolgens in 1669 vier tekeningen op etsplaten. In 1684 paste Saftleven de etsplaten echter weer aan. Dit was nodig omdat een tornado over de stad had geraasd en daarbij de skyline drastisch had veranderd.

Zo was het middenschip van de Domkerk verdwenen, de Jacobikerk raakte zijn spits kwijt en de Pieterskerk zijn beide torens.

Het Utrechts Archief is op zoek naar ideeën om een digitale presentatie of toepassing van de tekeningen van Saftleven te maken voor de zomer van 2020. In die periode stroomt in Utrecht namelijk weer water door de hele Stadsbuitengracht, waarmee het aangezicht van de stad ook weer anders is. Bekijk hier de verschillende tekeningen.