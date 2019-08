Een voortvluchtige verdachte is in de nacht van vrijdag op zaterdag door een politiehond in zijn been gebeten. De man reed even daarvoor in een gestolen auto en had inbrekersgereedschap bij zich.

Het viel agenten op dat de bestuurder op de Pablo Picassostraat in Leidsche Rijn weg wilde rijden toen hij de politieauto zag. Het voertuig kreeg een stopteken. De automobilist stopte, maar toen één agent was uitgestapt ging hij er met hoge snelheid vandoor.

Na een korte achtervolging reed hij zich klem op de Crouweldijk. Daarna ging de verdachte er te voet vandoor en verdween uit het zicht. De agenten kwamen er al snel achter dat zowel het voertuig als de kentekenplaten waren gestolen.

Met behulp van een politiehond werd de voortvluchtige verdachte alsnog aangehouden. Op de Stuystraat werd hij door het dier in zijn been gebeten.

In de auto van de verdachte werd ook gereedschap gevonden dat wordt gebruikt bij inbraken. De recherche onderzoekt de zaak.