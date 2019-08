Tegen de 22-jarige automobilist die in januari van dit jaar een 15-jarige maaltijdbezorger aanreed op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht is 12 maanden cel geëist, waarvan 6 voorwaardelijk. De 15-jarige jongen overleefde het ongeval niet.

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de man dat hij het ongeluk heeft veroorzaakt. Niet alleen reed hij harder dan toegestaan, ook was hij onder invloed van cannabis.

Het 15-jarige slachtoffer werkte als maaltijdbezorger, toen hij bij het oversteken van de Amsterdamsestraatweg werd aangereden. De jongen werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij de volgende dag aan zijn verwondingen overleed.

Uit het onderzoek dat daarop werd gestart, is gebleken dat de bestuurder van de auto die de jongen aanreed onder invloed was van cannabis. Volgens de verdachte had hij die dag niet gebruikt. Het NFI zegt echter dat uit de concentratie in zijn bloed aangeeft dat hij recent had gebruikt.

Verdachte denkt 55 kilometer per uur te hebben gereden

Op basis van camerabeelden en een reconstructie van de Verkeersongevallen Analyse van de politie is de snelheid waarmee hij reed, bepaald op 80 kilometer per uur. Op de Amsterdamsestraatweg is 50 kilometer per uur toegestaan. De verdachte zei dat hij dacht 55 kilometer per uur te hebben gereden en dat hij de fietser pas laat zag vanwege de geparkeerde auto’s.

Het onderzoek door de politie bevestigt dat fietsers pas laat zichtbaar zijn voor automobilisten in deze straat. Maar de conclusie is ook dat als de bestuurder zich aan de maximum snelheid had gehouden, de jongen op tijd over had kunnen steken of de bestuurder op tijd kunnen remmen.

Verdachte heeft geen opzet gehad, maar is volgens OM wel schuldig

De ouders van de overleden jongen benadrukten dan ook in hun verklaring dat het onverteerbaar is dat dit ongeluk niet had hoeven gebeuren en dat "veilig en rustig rijden levens kan sparen".

De verdachte, een jonge jongen met een blanco strafblad, heeft geen opzet gehad op dit ongeval, maar het is volgens het OM wel zijn schuld dat de 15-jarige maaltijdbezorger is overleden. Daarom werd een celstraf van 12 maanden geëist, waarvan 6 voorwaardelijk. Daarnaast eiste het OM een rijontzegging voor de duur van drie jaar.