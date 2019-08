De Utrechtse platenwinkel Muziek Staffhorst Vinyl is failliet. De zaak ging in november 2017 open aan het Willem van Noortplein, maar sluit nu weer de deuren.

"De afgelopen jaren is er heel veel geïnvesteerd in de winkel", vertelt mede-eigenaar Anne Veen, "maar we hadden gewoon te weinig aanloop."

Mede-eigenaar Martin Staffhorst is de kleinzoon van de oprichter van Muziek Staffhorst. Die zaak ging in 2013 failliet.

"We hebben er heel veel geld in geïnvesteerd, veel reclame gemaakt. We hadden ook elke vrijdag livemuziek, met redelijk wat mensen die kwamen kijken", vertelt de mede-eigenaar. "Maar alle inspanningen hebben niet tot voldoende omgezet geleid."

Toch is Veen wel blij met de ervaring: "We hebben een geweldige tijd gehad. We gaan hier nu netjes afronden en niet bij de pakken neerzitten."