Op het Vredenburgplein in Utrecht is donderdagochtend een ongeluk nagebootst ter promotie van de Brits-Amerikaanse serie The Rook. Op het plein in de Utrechtse binnenstad zijn twee auto's te zien, waarvan een zich in de grond boort en de ander op zijn kop ligt.

Het gesimuleerde ongeluk is een verwijzing naar de nieuwe serie The Rook, waar ook Utrechter Barry Atsma een rol in speelt.

In de televisieserie volgt de kijker Myfanwy Thomas, die omringd door lijken wakker wordt in Londen. De hoofdrolspeelster kan zich niet herinneren wat er gebeurd is.

De installatie staat donderdag de hele dag op het Vredenburgplein.