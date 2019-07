Het Utrechtse revalidatiecentrum De Hoogstraat krijgt voor een half jaar een exoskelet in bruikleen. Met dit uitwendige skelet kunnen mensen die verlamd zijn weer mobiel worden. Het exoskelet wordt beschikbaar gesteld door het Taiwanese bedrijf Freebionics.

Het lijkt nog toekomstmuziek en het apparaat is ook nog in ontwikkeling, maar met het uitwendige skelet kunnen mensen die verlamd zijn zich weer voortbewegen. "Je wordt als het ware gelopen", vertelt revalidatiearts Janneke Stolwijk-Swuste.

Het exoskelet, met de naam Freewalk, is een soort harnas dat mensen met een complete dwarslaesie aandoen. Stolwijk-Swuste: "Het wordt je eigenlijk aangedaan, omdat het voor veel mensen lastig is om alleen aan te trekken. Met het exoskelet kunnen ze dan weer rechtop staan en stappen zetten. Dat is natuurlijk een heel emotioneel moment."

Het apparaat blijft een half jaar in Utrecht. "Het is echt nog in ontwikkeling. We gaan kijken hoe het ons bevalt en we gaan heel veel data verzamelen. We moeten nog zien wat mensen er precies mee kunnen. Dat spelen we ook weer terug naar Freebionics."

Zowel De Hoogstraat als Freebionics hebben aangegeven om samen verder te werken als het exoskelet goed bevalt.