De Literaire Boekhandel aan de Lijnmarkt heeft na dertig jaar de deuren gesloten. De boekhandel maakt plaats voor hardloopwinkel All4runing.

In mei van dit jaar maakte de Literaire Boekhandel bekend dat de winkel dicht zou gaan. De eigenaresse liet toen weten dat het pand verkocht was en dat er geen plaats meer was voor de boekhandel.

Volgens de eigenaresse was het niet haalbaar om in een ander pand in de binnenstad verder te gaan. Daarvoor zouden de huren te hoog zijn geweest.

All4running gaat nu een winkel in het pand openen. In september starten de verbouwingen die meerdere maanden in beslag gaan nemen. Begin volgend jaar moet de zaak opengaan.

De hardloopwinkel heeft drie winkels in Nederland en is vooral online groot. De winkels zijn vooral bedoeld om klanten van advies te voorzien.