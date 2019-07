De laatste negentig studenten die woonden aan de Archimedeslaan 16 leveren woensdag hun kamer op. In de nacht van woensdag op donderdag gaat vervolgens het hek op slot.

Het gebouw gaat gesloopt worden en maakt plaats voor tweeduizend nieuwe woningen. In het voormalige schoolgebouw aan de Archimedeslaan woonden de afgelopen jaren bijna vierhonderd studenten.

Stichting Tijdelijk Wonen (STW) heeft het gebouw sinds 2010 in beheer. Het voormalige schoolgebouw uit 1975 stond leeg en zou enkele jaren later gesloopt worden. Om leegstand tegen te gaan kon de stichting kamers realiseren in het schoolgebouw.

Bewoners op zoek naar nieuwe ruimte

Het pand gaat nu gesloopt worden. Op de locatie komen ongeveer tweeduizend nieuwe woningen. De huidige bewoners moesten allemaal op zoek naar nieuwe woonruimte.

Ennie Wolters, vicevoorzitter van STW vertelt aan DUIC dat zij een project zijn gestart voor de studenten, waarbij ze in elke gang hebben gevraagd wie hulp nodig had bij het zoeken van een woning. "Alle mensen op die lijst hebben in ieder geval iets nieuws gevonden."

Het voormalige schoolgebouw gaat eerst gesaneerd worden en wordt dan gesloopt.