Een deel van het plafond in een zaal van het Spoorwegmuseum in Utrecht is maandag naar beneden gekomen. Het gaat om het pleisterwerk in de Wachtkamer 3e klasse. Deze zaal is normaliter niet open voor publiek, maar wordt verhuurd voor presentaties of borrels.

Het naar beneden komen van het plafond in de zaal kwam als een grote verrassing. Niemand raakte gewond.

"We zagen afgelopen vrijdag al wat scheurtjes in het plafond", vertelt woordvoerder van het Spoorwegmuseum. "Daarom hebben we afgelopen maandag de technische dienst onderzoek laten verrichten. Die zagen inderdaad dat het pleisterwerk op meerdere plekken losliet. We hebben toen de zaal ook al helemaal leeggehaald."

Er werd echter geen rekening mee gehouden dat het plafond naar beneden zou komen.

'Deel plafond kwam mogelijk naar beneden door hitte'

De Wachtkamer 3e klasse werd oorspronkelijk gebouwd rond 1874. Het plafond dat losliet, heeft echter geen monumentale waarde en is gemaakt tijdens de restauratie in 2005.

De Rooij: "We weten niet zeker waardoor al het stucwerk naar beneden is gekomen. Met een grote waarschijnlijkheid heeft de extreme hitte van vorige week ermee te maken." De rommel is ondertussen opgeruimd. "We gaan kijken of iemand een nieuw plafond kan stuken. Maar daar zal wel wat tijd overheen gaan."