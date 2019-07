De draaischijf bij het Spoorwegmuseum is, nadat deze al enige tijd stilstond, weer gemaakt. Een draaischijf is een grote installatie waarmee locomotieven van spoor kunnen wisselen of kunnen worden gekeerd.

De draaischijf werd in het stoomtijdperk veelvuldig gebruikt bij de spoorwegen, kinderen kennen het wellicht van tv-series zoals Thomas de Stoomlocomotief en Chuggington.

Draaischijven werden vroeger vaak gebruikt, omdat locomotieven toen nog niet goed achteruit konden rijden.

De draaischijf van het Spoorwegmuseum stond al enige tijd stil met een kapotte motor. Die is inmiddels vervangen. Het museum gaat de werking van de draaischijf komende maand regelmatig demonstreren.

Draaischijf komt oorspronkelijk uit Oost-Duitsland

De 25 meter lange draaischijf van het Spoorwegmuseum is oorspronkelijk afkomstig uit Magdeburg in voormalig Oost-Duitsland en werd tijdens de verbouwing in 2003-2005 op het museumterrein geplaatst.

Omdat diesel- en elektrische locomotieven zonder bezwaar in beide richtingen kunnen rijden, zijn met het verdwijnen van de stoomtreinen ook de draaischijven grotendeels verdwenen.