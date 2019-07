The Fish Market aan de Schoutenstraat in Utrecht was al jaren klaar voor de opening, maar nu is het restaurant weer leeggehaald.

In 2016 werd bekend dat restaurant Pronto Pronto in het centrum van Utrecht plaats ging maken voor een vestiging van The Fish Market. In datzelfde jaar startte de grote verbouwing waarna de zaak klaar was voor de opening. Die kwam er echter nooit.

In 2017 bleek dat het restaurant moeite had met de vergunningsaanvraag vanwege een Bibob-onderzoek. Er waren twijfels over de integriteit van de eigenaren. Uiteindelijk trok The Fish Market zelf de vergunningsaanvraag in. Jarenlang bleef het restaurant ingericht maar ongebruikt. Nu is het interieur ook verwijderd.

The Fish Market had link met Sumo

The Fish Market had een link met de Sumo. Deze keten van sushi-restaurants is onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke belastingfraude.

In Utrecht zat aan de Potterstraat ook een vestiging van Sumo. Deze zaak sloot vorig jaar plotseling de deuren. Er werd gecommuniceerd dat dit vanwege een verbouwing was. De zaak ging echter nooit meer open en de eigenaar leverde de vergunning in.

De uitspraak in de belastingfraudezaak zou eigenlijk vorige week plaatsvinden. Toen boven water kwam dat een team KRO-NCRV een documentaire had gemaakt over de zaak, en daarbij toegang had gekregen tot het onderzoek van het Openbaar Ministerie, wilde de rechter hier eerst meer over weten. De zaak gaat daarom later verder.