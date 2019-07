De gemeente komt pas na de zomer met een nieuw plan om de snorfiets in Utrecht van het fietspad te halen. Na een eerdere vertraging zou het stadsbestuur oorspronkelijk voor de zomer met een nieuw plan komen.

De gemeente wil al langer af van de snorfiets tussen de fietsers. De brommers zouden geluidshinder, overlast door uitstoot en gevaarlijke situaties opleveren.

Het Rijk besloot eerder dit jaar dat gemeentes en alle andere wegbeheerders mogen besluiten om op drukke fietspaden de snorfietser naar de rijbaan te verplaatsen. In Amsterdam worden de snorfietsen al sinds april geweerd van de fietspaden.

Hoewel Utrecht ook heeft aangekondigd om de regel in te voeren lijkt dit niet echt voorspoedig te voorlopen. In oktober 2018 gaf de gemeente aan dat de maatregel in mei 2019 in werking zou treden. Dit ging echter ook niet door.

Voorstel over zomer heen getild

De Commissie Beheer Inrichting en Gebruik openbare ruimte (BING) waarin ook de nood- en hulpdiensten vertegenwoordigd zijn zagen het plan nog niet zitten. Zij maken zich zorgen over de snelheidsverschillen en de mogelijke vertraging voor de aanrijtijden van de nood- en hulpdiensten.

De afgelopen maanden heeft de gemeente gekeken hoe het plan zo aangepast kan worden dat alle partijen ermee instemmen. Dit is echter nog niet gelukt.

Daarom is er nog geen nieuw voorstel, wat eerder aangekondigd was, maar wordt dit over de zomer heen getild.