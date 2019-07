Er komen toch geen drempels of plateaus op de Maliesingel en Tolsteegsingel. Dat heeft de gemeente Utrecht laten weten. Ruim een jaar geleden bleek dat er regelmatig te hard wordt gereden op de wegen. Omwonenden zitten echter niet te wachten op drempels en plateaus.

De Maliesingel en Tolsteegsingel zijn een paar jaar geleden heringericht. Hoewel veel omwonenden en gebruikers blij zijn met de nieuwe uitstraling van de singels ervaren sommigen ook overlast van het verkeer.

Op de wegen mag 30 kilometer per uur gereden worden. Bij snelheidscontroles bleek dat de gemiddelde snelheid lag op 35 kilometer per uur.

De gemeente liet vorig jaar in mei weten te gaan onderzoeken of er drempels moesten komen. Het afgelopen jaar zijn er gesprekken met belanghebbenden geweest. Het probleem bij eventuele drempels of plateaus is het feit dat deze trillingen veroorzaken. Daarom zitten maar weinig mensen op deze maatregelen te wachten.

Drempel op route van kilometer heeft weinig effect

Er is één plek gevonden waar een drempel zou kunnen liggen. Een drempel op een route van 1 kilometer heeft echter weinig effect.

De gemeente schrijft: "Ondanks dat de situatie niet helemaal is zoals we het liefst zouden zien, wijkt de situatie op de Tolsteegsingel en Maliesingel niet heel veel af van andere situaties in de stad en is er niet direct sprake van een onveilige situatie maar meer van een op sommige momenten oncomfortabele situatie."

Om de snelheid toch te verlagen gaan er extra borden en markeringen aangebracht worden.