De gemeente Utrecht heeft meerdere toekomstscenario's bedacht om het fietsverbod op de Vismarkt aan te passen. Het stadsbestuur is niet tevreden met het huidige verbod dat in mei 2018 is ingegaan. De regels voor fietsers en voetgangers zouden onduidelijk zijn.

De nieuwe regels werden ingevoerd omdat er volgens de gemeente te veel irritaties en frustraties waren bij bewoners, ondernemers en gebruikers van het centrum over de combinatie van fietsers en voetgangers.

Het is tegenwoordig op zaterdag en zondag tussen 10.00 en 18.00 uur verboden om te fietsen langs de Oudegracht tussen de Hamburgerstraat en de Potterstraat. In het overige voetgangersgebied is het zeven dagen per week verboden om te fietsen tussen 10.00 en 18.00 uur.

Volgens onderzoek van de gemeente zijn de regels die vorig jaar van kracht werden te onduidelijk. De borden met regels zijn niet helder, er is verwarring over de verschillende tijden in de verschillende gedeeltes van het gebied en er is irritatie over de gebrekkige naleving van het verbod.

Vier toekomstscenario's voor Vismarkt

De gemeente heeft daarom vier toekomstscenario’s geschetst. Daaronder vallen het continueren van het huidige beleid, het toestaan van fietsen op de Oudegracht tussen de Potterstraat en de Hamburgerstraat, fietsen in het hele gebied verbieden op alle dagen van de week tussen 10.00 en 18.00 uur of een variant met andere tijden.

De gemeente gaat de komende tijd in gesprek met betrokkenen om te bekijken welk scenario het beste is.