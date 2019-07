Vijf vuilniswagens in Utrecht zijn donderdag uitgevallen in verband met de hoge temperaturen. De gemeente laat weten dat de wagens te weinig verkoeling krijgen en dat het daarom niet mogelijk is om al het afval donderdag in te zamelen.

Naar alle waarschijnlijkheid gaat dit vrijdag ook niet lukken. Het is niet bekend wanneer het overige vuilnis wordt ingezameld.

"We proberen de komende dagen het afval zo veel mogelijk volgens het normale rooster in te zamelen. We rijden waar het kan de buurten na om het overgebleven afval alsnog in te zamelen", laat de gemeente weten in een reactie.

Op dit moment doet de gemeente onderzoek naar de uitgevallen vuilniswagens.