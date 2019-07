De gemeente heeft tien organisaties aangewezen die subsidie gaan krijgen om cursussen amateurkunst aan te bieden. De komende twee jaar wordt er 2,3 miljoen euro uitgekeerd.

Aanleiding voor de nieuwe regeling is het naderende einde van het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK).

Vorig jaar werd bekend dat de gemeente niet verder gaat met het UCK. Doordat de organisatie al langer financiële problemen heeft, besloot het college de geldkraan dicht te draaien. Onlangs spande het UCK nog een rechtszaak aan om meer subsidie te krijgen.

De rechter oordeelde echter dat de gemeente dit niet hoeft te geven.

Aanbod moet flexibeler worden

Ondertussen is er beleid ontwikkeld om in ieder geval de komende twee jaar amateurkunsteducatie in de stad te hebben. Op dit moment is het UCK de enige gesubsidieerde aanbieder van amateurkunsteducatie in de stad. Met de nieuwe regeling moet het aanbod flexibeler worden en beter verspreid over Utrecht.

De tien organisaties die subsidie ontvangen zijn Muziek Voor Ieder Kind, Theaterschool Utrecht, de Dirigentenwerkplaats, MUZIQ voor kleuters, Kunstkasteel Zuilen, Danscentrum Utrecht, Vocal Arts Academy, Jeugdtheatergroep Sesar, DC 1 II High, De Utrechtse Muziekschool.

Meer dan zesduizend cursisten

Het geld is bestemd voor cursussen waaraan kinderen, jongeren en volwassenen in hun vrije tijd kunnen deelnemen. Het gaat om meer dan zesduizend cursisten.

De tien organisaties die subsidie krijgen, organiseren niet alleen activiteiten in het centrum van de stad, maar ook daarbuiten. Het idee daarbij is dat kinderen dichtbij huis bijvoorbeeld muziek-, dans- of theaterlessen kunnen volgen. In totaal hadden zestien organisaties een subsidie aangevraagd.

UCK kan huidige cursusjaar afsluiten

Het UCK heeft van de gemeente geld gekregen om het huidige cursusjaar af te ronden. Daarna moeten de nieuwe organisaties het oppakken.

De instelling is zelf ontevreden over de gang van zaken. Het UCK beticht de lokale overheid ervan geen openheid van zaken te geven en meent door de aanpak niet op een nette manier de zaak te kunnen sluiten.