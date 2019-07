The Colour Kitchen heeft een doorstart gemaakt. Vorige maand werd de horecagelegenheid failliet verklaard, maar daarbij werd gezegd dat de activiteiten voorlopig konden doorgaan. Nu wordt er een echte doorstart gemaakt met behulp van drie bedrijven.

De drie partners nemen ieder een deel van de bedrijfsactiviteiten van The Colour Kitchen over. Daarnaast is door Flantua Horeca de naam The Colour Kitchen gekocht, waardoor de restaurants de naam kunnen blijven voeren. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk bedrijfsactiviteiten worden doorgezet.

“De nadelige effecten van het faillissement blijven tot een minimum beperkt. Sterker nog, de meeste opdrachtgevers, medewerkers en leerlingen merken er in de praktijk nauwelijks iets van”, aldus de drie partners, De Participatie Academie, Flantua Horeca en Vermaat Groep.

Bij The Colour Kitchen worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid voor een baan in de horeca. Met de doorstart zijn de leer-werkplekken voor de huidige leerlingen gegarandeerd.