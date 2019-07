Het park Oosterspoorbaan Zuid wordt woensdag geopend. Het park loopt vanaf de Koningsweg naar een achteringang van begraafplaats Kovelswade.

Begin 2017 werd het park Oosterspoorbaan geopend. Het park dat woensdag opengaat ligt in het verlengde hiervan. Anders aan het nieuwe park is dat het gebied alleen toegankelijk is voor voetgangers en niet voor fietsers.

Oosterspoorbaan Zuid wordt in de toekomst nog groener. De gedeeltes buiten het voetpad zijn ingezaaid met gras en andere planten.

De Oosterspoorbaan was oorspronkelijk een spoorbaan aangelegd in 1874 tussen Utrecht en Hilversum en een van de oudste sporen van Nederland. Sinds eind 2012 is het niet meer in gebruik.