Bouwbedrijven BAM en Blitta zijn verantwoordelijk voor de fatale val van een bouwvakker op een bouwplaats van Nieuw Hoog Catharijne in Utrecht. De rechtbank in Amsterdam heeft de partijen woensdag een boete opgelegd tot 75.000 euro.

Het fatale incident vond plaats in januari 2017. Collega’s van het slachtoffer vonden zijn lichaam in een technische schacht van een gebouw in aanbouw. Uit onderzoek blijkt dat de man al 24 uur voordat hij werd gevonden was overleden door een val van zo'n 20 meter.

Volgens de rechter was de technische schacht ten tijde van het ongeval niet afgedicht of afgezet. Ook was die niet verlicht en niet voorzien van waarschuwingsborden. Bovendien waren de werknemers onvoldoende gewaarschuwd voor de risico's.

De twee bouwbedrijven hebben daarmee de Arboregelgeving niet nageleefd. De rechtbank oordeelt dat het hun verantwoordelijkheid was om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor iedereen die op de bouwplaats aan het werk was.

Getuigen: 'Bouwplaats was al langer onveilig'

Volgens diverse getuigen was de bouwplaats al langere tijd en op verschillende punten onveilig. Dat leidde echter niet tot het nemen van de noodzakelijke maatregelen waarmee het dodelijke ongeval mogelijk voorkomen had kunnen worden.

De rechtbank houdt BAM en Blitta dan ook verantwoordelijk voor de dood van de man en legt hoofdaannemer BAM een boete op van 75.000 euro. Onderaannemer Blitte kreeg een boete van 50.000 euro opgelegd.