Dankzij een 3D-geprint titanium implantaat ontwikkeld door ingenieurs, chirurgen en wetenschappers van het UMC kunnen twee patiënten weer lopen, schrijft het ziekenhuis dinsdag.

Eén van de patiënten is een zestienjarige jongen met neurofibromatose. Dat is een ziekte waarbij goedaardige gezwellen ontstaan rond de wervelkolom. Bij deze patiënt leidde dat tot misvorming van de wervelkolom.

"Op een gegeven moment is zijn rug volledig dubbelgeklapt. Een snelle ingreep was nodig om een volledige dwarslaesie te voorkomen", vertelt Moyo Kruyt, de orthopeed van de jongen.

Vanwege de complexe complicaties bij de jongen was een reguliere behandeling niet effectief. "Dat was de reden om de nog niet gebaande route van een 3D- geprint implantaat in te slaan", aldus Kruyt. Met het implantaat wordt de wervelkolom ondersteund. "Zonder deze ingrepen was hij hoogstwaarschijnlijk definitief in een rolstoel beland."

Tweede patiënt is vrouw van eind zestig

De tweede patiënt is een vrouw van eind zestig. Zij heeft een zeldzame aandoening waarbij delen van haar bot langzaam verdwijnen.

Deze vrouw is al meerdere malen geopereerd, maar dit had niet het gewenste resultaat. Ook zij heeft nu een 3D-geprinte titanium ondersteuning en kan zich weer vrijelijk bewegen. Volgens het ziekenhuis was ze zonder deze ingreep gehandicapt gebleven.

De in het UMC ontwikkelde behandeling wordt momenteel met andere ziekenhuizen gedeeld.