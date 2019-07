De prijzen op Utrechtse terrassen zijn lager dan onder meer die in Amsterdam, Den Haag en Haarlem, blijkt woensdag uit het terrasonderzoek van horeca-adviesbureau Van Spronsen. Utrecht staat op plek 8 van de 21 duurste terrassen van Nederland.

Amsterdam (1) is de duurste terrassenstad, gevolgd door Den Haag (2), Haarlem (3) en Den Bosch (4). Rotterdam staat op plek zeven.

De onderzoekers onderzochten de gemiddelde prijs voor een rondje van twee koffie, twee fris, twee bier en twee rosé. In Utrecht kost zo'n rondje gemiddeld 23,43 euro.

Wie hetzelfde rondje in Amsterdam haalt, is 27,05 euro kwijt. Zwolle staat op plek 21 in de ranglijst en is daarmee de stad waar de terrasbezoeker in Nederland het goedkoopst uit is. In Zwolle kost een rondje gemiddeld 21,88 euro.

Vorig jaar stond Utrecht ook al op de achtste plek in de ranglijst. De prijzen op de terrassen in de stad zijn ten opzichte van 2018 wel met 2,8 procent toegenomen.