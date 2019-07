De gemeente Utrecht heeft het Berlijnplein als nieuwe gedoogplek voor graffiti aangewezen.

De oude gedoogplek voor graffiti was bij het voormalige skatepark De Yard. Deze locatie is eind vorig jaar echter gesloten omdat er veel vandalisme plaatsvond. In de toekomst worden er zo'n 600 woningen gebouwd op de plek van De Yard.

Na sluiting van De Yard is op aandringen van de PvdA, Student&Starter, D66 en GroenLinks een nieuwe plek gezocht.

"We hebben een zeer geschikte locatie voor de nieuwe Utrechtse 'hall of fame' gevonden in de hoge muren van de Stadsbaantunnel aan het Berlijnplein. Vanaf augustus 2019 tot eind 2020 komen deze muren van wel 7 meter hoog tijdelijk beschikbaar voor graffiti en street art", zegt wethouder Anke Klein.

Grootste muurschildering van Utrecht

Op een deel van de muur is al een groot graffitiproject gaande. Kunstenaar Sokar Uno uit Berlijn heeft daar een start gemaakt met de grootste muurschildering van Utrecht.

De schildering wordt na de zomer afgemaakt door de Utrechtse Leon Keer en is dan met 50 meter breed en 7 meter hoog de grootste muurschildering van Utrecht.