De politie is een onderzoek gestart naar een aantal kogelinslagen die maandagmiddag werden aangetroffen in het raam van een winkel aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht.

De schoten moeten tussen zaterdagmiddag 20 juli 18.30 en maandagmiddag 22 juli 13.00 uur gelost zijn, laat de politie weten. In het pand werd een patroon gevonden.

De politie komt graag in contact met mensen die iets in de buurt gezien of gehoord hebben.