Tijdens de warme dagen zoeken veel mensen verkoeling in het water in Utrecht. Voor de komende dagen heeft het KNMI code oranje voor de regio afgekondigd en is ook het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Op deze plekken in Utrecht kan je verkoeling zoeken in het water.

Verschillende Utrechters zoeken op de warme dagen verkoeling in het water bij de Muntkade, ook al is dit geen officieel zwemwater. Dat geldt ook voor het Merwedekanaal waar regelmatig tientallen mensen aan het zwemmen zijn, vooral nabij de Veilinghavenkade.

Een andere favoriet van veel Utrechters is de Kromme Rijn bij de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen.

Er zijn een paar officiële zwemwaterlocaties in en om Utrecht heen. Op zwemwater.nl, een website van de overheid, staan de goedgekeurde buitenzwemplekken aangegeven. Bij onderstaande locaties wordt het water regelmatig getest.

Haarrijnseplas

De Haarrijnseplas ligt tussen Vleuten en het gebied Haarrijn, ten oosten van de Maarssenseweg, vlakbij de noordpunt van het Máxima Park. In het afgeschermde gedeelte aan de noordelijke oever van de oostplas kan veilig gezwommen worden.

Er is een zandstrand met duinen en een lig- en speelweide met sport- en speelvoorzieningen.

Voorveldse Polder

De Speelvijver Voorveldsepolder ligt aan de oostelijke rand van Utrecht net ten westen van de snelweg A27. De kleine vijver ligt in een parkachtig gebied waarin een aantal sportfaciliteiten zoals een manege en een tennispark aanwezig is.

De gemeente Utrecht is de beheerder van de locatie. Het zwemgedeelte ligt aan de zuidkant van de vijver. Er is een zandstrandje van circa 30 meter lang.

Zwembad De Krommerijn

Met een modern wedstrijdbad kan er flink gesport worden, maar op een mooie zomerdag kan je ook buiten in het gras liggen. Daarnaast is er ruimte om te volleyballen of voetballen en zijn er buitenrecreatiebaden.

Er is ook een peuterterrein aanwezig met een peuterbad.

Strijkviertel

Strijkviertel is een plas gelegen langs het industriegebied Strijkviertel in Vleuten-De Meern, nabij de A12. De plas, met strand en ligweiden, is geschikt voor zwemmen, surfen en vissen.

Maarsseveense plassen

Hoewel net buiten de gemeente wordt deze locatie veel bezocht door Utrechters. Er zijn verschillende ligweiden waar gratis gelegen en gezwommen kan worden. Ook is er een betaald strandbad waar meerdere voorzieningen te vinden zijn.

Down Under

Ook Down Under ligt net over de gemeentegrens. Er is een kindvriendelijk strandbad. Op warme dagen, zoals vandaag, wordt er entree gevraagd en is er toezicht aanwezig.