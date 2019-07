Op een filmpje dat zaterdag op Facebook verscheen is te zien dat een appende fietser op een geparkeerde auto botst aan de Croesestraat in Utrecht. De vrouw ziet het voertuig over het hoofd omdat zij druk in de weer is met haar telefoon.

De video is ruim 55.000 keer bekeken en werd opgenomen door de dashcam van de auto. De eigenaar heeft de video gedeeld via sociale media en daarin het gezicht van de fietser onherkenbaar gemaakt.

"Ik heb voor nu uit respect voor privacy het gezicht geblurred, maar mocht niemand zich melden ben ik wel van plan om de hele video te plaatsen in de hoop dat iemand haar herkent", aldus de eigenaar.

Het incident gebeurde net na 6.00 uur op vrijdag 19 juli. De auto is beschadigd door de aanrijding. "Ik denk dat dit verzekeringstechnisch niet heel lastig hoeft te worden. Overigens hoop ik ook dat je zelf niet gewond bent geraakt, maar zo te zien kwam je er met de schrik van af", zegt de eigenaar van de auto.

Het is sinds 1 juli voor fietsers verboden om een telefoon vast te houden. De boete hiervoor bedraagt 95 euro.