Nog onbekende daders hebben afgelopen weekend een ravage aangericht bij de OBS Vleuterweide aan de Utrechtse Passiebloemweg.

Het is niet bekend wat er precies is gebeurd binnen de basisschool. Op foto's is te zien dat de vloer van een klaslokaal besmeurd is met bruine verf en dat er spullen zijn neergegooid in de zandbak.

De politie vraagt getuigen om zich te melden.