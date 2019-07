Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad heeft donderdagavond besloten dat er geen sociale huurwoningen meer verkocht mogen worden in wijken waar het aandeel van deze woningen al laag is.

Het voorstel werd ingediend door GroenLinks, SP en PvdA. Een meerderheid van de raad heeft vóór gestemd. Dit betekent dat de nieuwe regeling direct ingaat.

"Het past wat ons betreft niet om in wijken zoals de binnenstad, maar ook in bijvoorbeeld Utrecht-Oost of Lombok, waar op dit moment al te weinig sociale woningbouw is, door te gaan met het verkopen van sociale huurwoningen", zegt GroenLinks-raadslid Pepijn Zwanenberg.

Op dit moment zijn zo'n 29 procent van alle Utrechtse huizen sociale huurwoningen. In het coalitieakkoord staat dat in 2040 35 procent van de woningvoorraad sociaal moet zijn.

Gemengde wijken en woningen

Ook wil het college de krapte op de woningmarkt aanpakken en zorgen voor gemengde wijken met verschillende type woningen.

In de Oosterbuurt is momenteel een protestactie gaande van bewoners. Zij roepen Mitros op om de sociale huurwoningen in hun wijk niet te verkopen.