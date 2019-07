De onderwijsinspectie doet onderzoek naar de Utrechtse School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO). De aanleiding voor het onderzoek is dat de medezeggenschapsraad (mr) het vertrouwen in het schoolbestuur heeft opgezegd.

"In het onderzoek betrekt de inspectie ook signalen en zorgen die ze van een aantal ouders heeft ontvangen over het sociaal-pedagogische klimaat op school", is te lezen op de website van de Aob.

Deze zomer zijn zeven van de zestien medewerkers, waaronder twee leden van de medezeggenschapsraad, vertrokken. De raad bestaat uit één ouder, twee medewerkers en een leerling.

'Positie ter discussie gesteld'

Kersten Meijnen is voorzitter en zegt tegen de Algemene Onderwijsbond (AOb) dat de raad de leerlingen, docenten en ouders van de Svpo Utrecht vertegenwoordigd. "Wanneer er vanuit hen signalen komen, willen we daar natuurlijk iets mee. Het bestuur doet het vervolgens af als 'klachten van de mr' en stelt zo onze positie ter discussie."

Micha van Denderen, bestuursvoorzitter van de SvPO, wijst de kritiek van de hand. In een reactie aan de AOb zegt hij: "We balen ervan dat de net aangetreden mr vooral is gebruikt om persoonlijke kwesties aan de orde te stellen. Het opzeggen van het vertrouwen lijkt als actie vergelijkbaar met het boos wegbenen en de deur hard achter je dichtslaan."

De Utrechtse school opende in 2017 en is één van de vijf middelbare scholen voor persoonlijk onderwijs die zijn opgericht door Van Denderen.