Het raadsvoorstel voor het invoeren van de Ja-Ja-sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen is donderdag aangenomen in de Utrechtse raad. Huishoudens krijgen vanaf 1 januari 2020 alleen nog dit soort reclamewerk als ze dat aangeven met een sticker op de brievenbus.

Donderdag is tijdens de raadsvergadering besloten dat de Ja-Ja-sticker, het zogenoemde opt-in systeem, wordt ingevoerd. De maatregel moet jaarlijks miljoenen kilo's aan papier besparen.

De motie voor het invoeren van de sticker werd drie jaar geleden ingediend door de Partij voor de Dieren (PvdD), GroenLinks en de ChristenUnie. Drie jaar later ligt er een raadsvoorstel, dat vandaag is aangenomen in de Utrechtse raad, met een meerderheid van PvdD, ChristenUnie, GroenLinks, D66, PvdA, CDA, Student & Starter, DENK en SP.

"De verschillende huishoudens in Utrecht moeten nu een klein stapje zetten met het plakken van een sticker, maar de winst voor het milieu is enorm", zegt Maarten van Heuven van de PvdD.

"GroenLinks is blij dat er in Utrecht een opt-in systeem voor ongeadresseerd drukwerk komt. Vanaf nu alleen nog maar folders door de bus met een ja-ja sticker", laat GroenLinks via Twitter weten.

Utrecht een van de eerste gemeente die Ja-Ja-sticker invoert

Utrecht is een van de eerste gemeenten die een dergelijk systeem invoert. Momenteel heeft alleen Amsterdam een Ja-Ja-sticker.

Utrecht heeft de praktijkervaringen in Amsterdam bestudeerd en eigen onderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat 39 procent van de Utrechters ongeadresseerd reclamedrukwerk ongelezen weggooit.

Sommige vormen van ongeadresseerd drukwerk vallen buiten de nieuwe regelgeving zoals drukwerk 'met als enig doel om feitelijke informatie te verspreiden zonder aanprijzing'. Dat zijn bijvoorbeeld berichten van de gemeente of van een netbeheerder.