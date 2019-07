Zeshonderd gebouwen in Utrecht worden extra onderzocht op brandveiligheid. Aanleiding voor dit onderzoek is de brand in de Grenfell Tower in Londen waar twee jaar geleden ruim zeventig mensen omkwamen.

De brand in het Londense wooncomplex sloeg snel uit naar meerdere verdiepingen. Dit kwam waarschijnlijk omdat het isolatiemateriaal – dat ongeveer een jaar voor de brand tijdens een renovatie achter de gevelplaten is geplaatst – in combinatie met de gebruikte gevelplaten zeer brandbaar was.

Omdat na de brand ook in Nederland zorgen ontstonden over brandveiligheid van gevels heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan gemeentes gevraagd om de meest risicovolle gebouwen in kaart te brengen.

Hierbij werd op een aantal zaken gelet. Zo werd er alleen gekeken naar gebouwen waarvan de buitenkant niet van beton of baksteen is. De hoogte en de functie van gebouwen werd ook meegenomen bij de selectie.

Buitenkant gebouwen eerst bekeken

Utrecht telt ruim 137.000 gebouwen. Ruim zeshonderd gebouwen vallen binnen de te onderzoeken groep. Dat is volgens de gemeente minder dan 0,5 procent van alle Utrechtse gebouwen.

De buitenkanten van alle gebouwen worden eerst bekeken. De verwachting is dat dit voor het eind van het jaar is afgerond.

Bij sommige gebouwen moet ook de binnenkant gecontroleerd worden. Dit wordt gedaan in samenwerking met Veiligheidsregio Utrecht.